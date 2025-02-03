في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025، تألقت المغنية سابرينا كاربنتر بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بفستان أزرق فاتح مزخرف بالريش ومفتوح من الظهر، مما أضاف لمسة من السحر إلى إطلالتها.

بدت "كاربنتر" في هذا الفستان كأميرة في حفل راقص على غرار سندريلا، وهو ما أكد أنها تستعد لبداية جديدة في مسيرتها الفنية.

حصلت سابرينا على أول ترشيح لها في جوائز جرامي هذا العام، واختارت هذه الإطلالة التي تعكس شخصيتها الفاتنة والمميزة. قامت بتكملتها بمجوهرات من شوبارد، فيما تم تصفيف شعرها الأشقر على شكل بوب مموج، مما منحها مظهراً عصريًا وأنيقًا في آن واحد.

وعلى الرغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.