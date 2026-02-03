اليابان: الثلوج الكثيفة تودي بحياة 30 شخصا على الأقل على مدار أسبوعين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 324 آخرون بسبب الثلوج الكثيفة على طول ساحل بحر اليابان على مدار الأسبوعين الماضيين.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" إنه تم تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في مقاطعة نيجاتا بواقع 12 حالة وفاة، تليها مقاطعة اكيتا التي سجلت ست حالات وفاة، ومقاطعة اوموري بواقع أربع حالات وفاة.

وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزاري بشأن الثلوج الكثيفة " أطالب المواطنين بمتابعة المعلومات بشأن الطقس واتخاذ خطوات لضمان سلامتهم".

وأضافت: "في ظل توقعات بهطول مزيد من الثلوج، أطالب جميع الوزراء باتخاذ كل إجراء ممكن لمنع وقوع أضرار وتقديم أي دعم ضروري بدون تردد".