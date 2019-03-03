الحزب الديمقراطي بإيطاليا ينتخب زعيما جديدا اليوم

ينتخب الحزب الديمقراطي في إيطاليا، المنتمي لتيار يسار الوسط، والذي يمثل قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، زعيما جديدا اليوم الاحد، في انتخابات أولية مفتوحة.

ويأتي التصويت بعد عام بالضبط من حدوث هزيمة انتخابية، أدت إلى استقالة زعيم الحزب، ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا الاسبق.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب البارز، وهم: نيكولا زينجاريتي - رئيس لاتسيو، وهو إقليم تضم روما - وموريتسيو مارتينا، القائم بأعمال رئيس الحزب، والنائب البرلماني روبرتو جياشيتي.

ويعتبر زينجاريتي البالغ من العمر 53 عاما، المرشح الأوفر حظا، على الرغم من أنه ربما يكون أقل شهرة من شقيقه، لوكا، الذي يجسد دور البطولة في مسلسل الجريمة التلفزيوني الايطالي، "المفتش مونتالبانو".

ومن المقرر أن يتم التصويت من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساء (من 0700 وحتى 1900 بتوقيت جرينتش).

ويمكن للإيطاليين الذين تبلغ أعمارهم 16عاما أو أكثر، بالإضافة إلى الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة قانونية، المشاركة في التصويت، بشرط دفعهم 2 يورو (2.3 دولار) على الأقل.