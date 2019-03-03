باكستان تعلن عدم سقوط ضحايا في جانبها من كشمير خلال الـ24 ساعة الماضية





ذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية (الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني) في بيان اليوم الأحد أن القوات المسلحة الباكستانية مازالت في حالة تأهب، مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية، اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة في أحدث بيان لها حول الوضع على طول خط المراقبة أنه بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، ليلة السبت، يسود هدوء نسبي، على طول خط المراقبة، بعد إطلاق النار على فترات متقطعة، الليلة الماضية، في قطاعات "نيزا بير" و"جاندروت" و"باغسار" في الجانب الباكستاني من كشمير.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الباكستاني ردت على إطلاق النار الهندي بشكل فعال باستهداف مواقع هندية.ولم يكن هناك أي ضحايا في الجانب الباكستاني، خلال الساعات الـ24 الماضية، ومازالت القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب، حسب البيان.





