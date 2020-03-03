عريقات: الاستيطان والضم فازا في انتخابات إسرائيل

(د ب أ)

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الاستيطان والضم فازا في انتخابات إسرائيل البرلمانية التي جرت اليوم الاثنين وأظهرت نتائجها الأولية تقدم أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقال عريقات في بيان نشره عبر موقع تويتر "لقد فاز الاستيطان والضم والابرتايد(الفصل العنصري)، نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار واختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وبذلك يفرض أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف".

وأضاف عريقات "الخطوة القادمة الضم. الجانب الخاطئ للتاريخ".

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم إنها لا تعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقال برهوم في بيان إن جميع أحزب إسرائيل "نتاج مشروع صهيوني إحتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان على حساب الحق الفلسطيني".

وتابع برهوم قائلا "هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره كيانا إحتلاليا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال".

وأجرت إسرائيل اليوم انتخابات برلمانية هي الثالثة خلال عام وسط استطلاعات رأي أظهرت حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 36 مقعدا متقدما بفارق 3 مقاعد على منافسه الرئيسي حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس.