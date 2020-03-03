(د ب أ)

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "نصر هائل" بعد أن تنبأت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، أن حزب الليكود ، الذي يتزعمه، سيفوز بمعظم المقاعد في ثالث انتخابات تجريها إسرائيل في عام واحد، على نحو غير مسبوق.

وقال نتنياهو أمام حشد من أنصاره في تل أبيب صباح اليوم الثلاثاء: "إنه أمر يبعث على السرور.. فهو انتصار على كل الصعاب".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج الأولية بحلول ظهر اليوم الثلاثاء.

وكانت ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع بثتها قنوات التلفزيون الإسرائيلية الرئيسية عقب إغلاق مراكز الاقتراع، قد أظهرت أن كتلة نتنياهو اليمينة والدينية ستفوز بـ 59 مقعدا، وهو ما يقل بمقعدين عن المقاعد الـ 61 اللازمة لتحقيق أغلبية برلمانية.