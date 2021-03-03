 دائرة التعاون العسكري التقني الروسي: الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مارس 2021 8:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

دائرة التعاون العسكري التقني الروسي: الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:16 ص

أعلن المكتب الصحفي للدائرة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن الولايات المتحدة لا تورد أي أسلحة إلى روسيا ولا يوجد خطط لمثل هذا.
جاء ذلك على خلفية إدراج الولايات المتحدة روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.
وذكر المكتب -في بيان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية-: "أن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي أُعلنت أمس ضد بلدنا تثير الحيرة كونها في هذه الحالة بالذات تتعلق بتوريد الأسلحة، حيث لا يوجد توريد أي أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا يخطط لمثل هذا الأمر".
وأضاف البيان: "للدقة التاريخية، آخر مرة تم فيها توريد تقنيات عسكرية أو أخرى إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب مرسوم الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب، والتي أعلن عن نهايتها في 21 أغسطس 1945 من قبل الرئيس ترومان".
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية إصدار المحكمة الروسية حكما بالسجن على المعارض أليكسي نافالني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك