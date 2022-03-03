عمدة ماريوبول: روسيا تتسبب في كارثة إنسانية بالمدينة الأوكرانية

قال عمدة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشينكو، إن «روسيا تتسبب حاليًا في كارثة إنسانية تمنع إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من المدينة»، لافتًا إلى أنهم يعيقون إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء الخميس، أضاف عمدة المدينة أن الروس دمروا السكك الحديدية والجسور والقطارات؛ حتى لا يتمكنوا من إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول»، قائلًا: «إنهم يعيقون إمدادات الطعام، ويفرضون حصارًا كما حدث في السابق في لينينجراد».

وأشار إلى أن «الغزاة الروس دمروا عمداً البنية التحتية الحيوية للبلدة على مدار سبعة أيام ماضية»، متابعًا: «قوات حشد بوتين تقصف باستمرار المدينة وتمنع إجلاء الجرحى والنساء والأطفال، نحن نبذل قصارى جهدنا لاستعادة البنية التحتية الحيوية للمدينة في أقرب وقت ممكن».

ولفت إلى العمل مع المؤسسات الدولية لإنشاء ممر إنساني لعبور الأشخاص، والتوصل إلى وقف إطلاق النار لإعادة التيار الكهربائي.

وتابع: «نحن نتعرض للدمار كأمة، الحرب إبادة جماعية للشعب الأوكراني، جاء هؤلاء المنافقون من أجل إنقاذ المواطنين الناطقين بالروسية في ماريوبول والمنطقة ورتبوا لإبادة الأوكرانيين»، محذرًا من المعلومات المفبركة التي تنشرها روسيا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.