أفاد مفاوض أوكراني، بأن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، عن المفاوض - دون أن تكشف عن هويته - القول إنّ الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.

وأشار المفاوض إلى أنّ الجانبين اتفقا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبًا، موضحًا أنّه لم يتم الحصول على النتائج التي كنا يُعوَّل عليها من المحادثات مع روسيا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.