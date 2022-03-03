قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن روسيا تتفوق على كييف جوا.

ونقلت وسائل إعلام عن كوليبا قوله مساء الخميس: "يجب على شركائنا اتخاذ قرار الآن وتزويدنا بالطائرات المقاتلة".

وكانت كبيرة مراسلي شبكة CNN الدوليين كريستيان أمانبور، قد كشفت أنها اليوم تواصلت مع وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، وهو موجود قبو بموقع غير معلوم في العاصمة كييف.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.