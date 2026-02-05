بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير

يعتزم بنك إنجلترا، أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 3.75%، اليوم الخميس، في ظل استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة وظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي.

وقام البنك المركزي - المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة - بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ18 شهرا الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان.

وكانت آخر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد في بريطانيا حقق هذا العام بداية أقوى من المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم.

ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي تقريبا، لا تزال نسبته التي تقدر بـ3.4%، أعلى من تلك التي يستهدفها بنك إنجلترا، والتي تبلغ 2%.