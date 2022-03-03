زيلينسكي: الأوكرانيون خرجوا بأيديهم العارية لطرد المحتلين من مدنهم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ من وصفهم بـ"المحتل" - في إشارة إلى الجيش الروسي - مقاومة شرسة، معقبًا: "على الكل أن يعلم أننا لن نستسلم".

وأضاف في تصريحات له، الخميس: "خطط العدو التي استغرقت سنوات لإعدادها أفشلها الشعب الأوكراني خلال أسبوع".

وتابع: "الأوكرانيون خرجوا بأيديهم العارية لطرد المحتلين من مدنهم"

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.