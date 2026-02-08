كبير موظفي ستارمر يستقيل بسبب تعيين بيتر ماندلسون سفيرا رغم علاقته بإبستين

قدم كبير موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استقالته اليوم الأحد على خلفية الاحتجاج المحيط بتعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة رغم علاقته بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال مورجان ماكسويني في بيان: "إن قرار تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ.. لقد أضر بحزبنا وبلادنا وبالثقة في السياسة ذاتها. لدى سؤالي، نصحت رئيس الوزراء كير ستارمر بتعيينه وأتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك النصيحة".

ويواجه ستارمر، عاصفة سياسية وأسئلة عن تقديره عقب صدور الوثائق التي تم نشرها قريبا، في إطار كشف كبير في الولايات المتحدة عن ملفات إبستين، أشارت إلى ماندلسون أرسل معلومات حساسة تتعلق بالسوق لإبستين المدان بجرائم جنسية عندما كان وزيرا للتجارة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتعهدت حكومة ستارمر بالإفراج عن رسائل ببريدها الإلكتروني ووثائق أخرى تتعلق بتعيين ماندلسون، وأوضحت أنها ستظهر أن ماندسون ضلل المسؤولين.

ولم يتم القبض على ماندلسون، الوزير السابق والسفير ورجل الدولة المخضرم المنتمي لحزب العمال، أو توجيه اتهامات إليه.

يشار إلى أن شرطة العاصمة فتشت منزل ماندلسون في لندن ومنزل آخر خاص به يوم الجمعة الماضي. وذكرت الشرطة أن التحقيق معقد وسيتطلب "كما كبيرا من جمع الأدلة الإضافي وتحليلها".