إنقاذ 3 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في طرابلس شمالي لبنان

تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ 3 أشخاص، إثر انهيار مبنى سكني، الأحد، بمدينة طرابلس شمالي لبنان، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للعالقين تحت الأنقاض.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانهيار مبنى قديم مكون من 5 طوابق في منطقة باب التبانة في طرابلس.

وأوضحت أن فرق الإسعاف تمكنت بالتعاون مع أهالي المنطقة من إخراج 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، وسط مناشدات لفرق الإطفاء بالتوجه إلى مكان الحادث، لإخماد النيران في محيط المبنى المنهار.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض بمساعدة أبناء المنطقة.

وفي السياق، وجهة وزير الداخلية أحمد الحجار، المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بإعطاء توجيهات عاجلة لفرقهما الميدانية للتوجّه إلى موقع المبنى المنهار، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وشدد على تكثيف الجهود الميدانية لتحديد مصير الأشخاص الموجودين تحت الركام، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في محيط موقع المبنى المنهار، وفق الوكالة اللبنانية.