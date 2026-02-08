محافظة القدس: تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدات وأحياء المدينة

قالت محافظة القدس، يوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين واصلوا اعتداءاتهم المتصاعدة على بلدات وأحياء المحافظة، من خلال الاقتحامات المتكررة، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على المقدسيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وذكرت المحافظة، في بيان، أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما أدى إلى حالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء، وفق وكالة شهاب.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين تواصلت بحماية قوات الاحتلال، وشملت الاعتداء على الممتلكات والأراضي، في سياق تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.