أصيب مسن فلسطيني كفيف، الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون بالضرب في منطقة برية بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن المسن حسين الخضور (81 عاما) تعرض لاعتداء بالعصي من قبل مجموعة مستوطنين أثناء تواجده في أرضه بمنطقة برية بني نعيم.

وأضافت أن المصاب نُقل بمركبة خاصة إلى المستشفى.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1872 اعتداء خلال شهر يناير الماضي، بحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وأفادت الهيئة في بيان نشر الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 1404 اعتداءات، مقابل 468 اعتداء نفذها المستوطنون، تركزت غالبيتها في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداءً، تلتها رام الله والبيرة بـ374، ثم نابلس بـ328، والقدس بـ201 اعتداء.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وخلفت الاعتداءات بالضفة مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.