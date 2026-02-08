الأهلي يكرم فريق رجال كرة الماء بعد التتويج بالبطولة العربية

كرم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الفريق الأول لكرة الماء، بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية الأبطال، التي أقيمت مؤخرًا في دولة الكويت.

شهدت الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي يوثق مشوار الفريق خلال البطولة، وصولًا إلى منصة التتويج والعودة بالكأس، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يواصل فريق كرة الماء تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وحرص محمود الخطيب على تكريم الجهاز الفني والإداري لألعاب الماء، والذي ضم: الكابتن وليد عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمود حسن مدير جهاز ألعاب الماء، وسيف الدين ممدوح نائب مدير جهاز ألعاب الماء، وعبد الرحمن أسامة مدير الفريق، وآرون ريجوس المدير الفني، وتوفيق جماد المدرب العام، وأحمد أكرم طبيب الفريق.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة العربية كالتالي: مروان محمد – كريم أبو داوود – عبد الرحمن فوزي – مازن قاسم – حسن هارون – أحمد فؤاد – محمد أسامة – أحمد شريف – محمد عبد الستار – زياد وائل – كريم السجيني – محمد وليد – أدهم صقر.

وفي ختام الحفل، التقط الحضور صورة تذكارية مع مجلس إدارة النادي.