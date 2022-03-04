 أوكرانيا: المعارك مستمرة في محيط كييف.. ودمرنا 20 عربة روسية مصفحة الخميس - بوابة الشروق
الجمعة 4 مارس 2022 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: المعارك مستمرة في محيط كييف.. ودمرنا 20 عربة روسية مصفحة الخميس

أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 11:55 م


قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنّ المعارك (مع القوات الروسية) مستمرة في مدينة هوستوميل في محيط العاصمة كييف.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن القوات الأوكرانية تمكّنت من تدمير ٢٠ عربة روسية مصفحة خلال معارك الخميس.

في سياق متصل، أفاد مستشار في الرئاسة الأوكرانية بأن قواتهم تطارد الجنود الروس في نيكولاييف جنوبي البلاد.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك