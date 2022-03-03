إسبانيا: إرسال معدات عسكرية هجومية إلى المقاومة الأوكرانية

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إرسال بلاده معدات عسكرية هجومية إلى "المقاومة الأوكرانية".

وقال سانشيز في كلمة أمام مجلس النواب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: "أرى أن هناك مجموعات سياسية تشكك في التزام الحكومة بالمشاركة في المساعدة العسكرية لأوكرانيا، "أود أيضا أن أعلن لكم أن إسبانيا سترسل معدات عسكرية هجومية إلى المقاومة الأوكرانية".

وكان رئيس الوزراء الإسباني يشير إلى انتقادات من حزب المعارضة اليميني الرئيسي "حزب الشعب" الذي اتهم الحكومة اليسارية بعدم "الارتقاء إلى مستوى الظروف والاختباء وراء الاتحاد الأوروبي".

وكشفت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز عبر تلفزيون "أنتينا 3"، أن المساعدات العسكرية تشمل 1370 قاذفا و700 ألف رصاصة ورشاشات خفيفة.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.