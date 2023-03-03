رئيس فاجنر الروسية يحث زيلينسكي على سحب جنوده من باخموت الأوكرانية

توشك قوات روسية على إغلاق آخر طرق الوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، اليوم الجمعة، وهم بذلك على مقربة من تحقيق أول نصر كبير لموسكو في نصف عام بعد أكثر معارك الحرب دموية.

وقال يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، إن المدينة التي عم فيها الخراب تكاد تصبح محاصرة تماما في الوقت الحالي، إذ تبقى طريق خروج واحد مفتوح للقوات الأوكرانية، بحسب وكالة رويترز.

ورأى مراسلين رويترز في غرب المدينة، الأوكرانيين يحفرون خنادق جديدة لمواقعهم الدفاعية هناك بينما قال قائد وحدة طائرات مسيرة أوكرانية ظلت داخل المدينة لأشهر إنه تلقى أمرا بالانسحاب.

ومن شأن النصر في باخموت، التي بلغ تعدادها السكاني قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة، أن يمنح روسيا أول تقدم كبير في هجوم شتوي مكلف بعد أن استدعت مئات الآلاف من قوات الاحتياط في العام الماضي. وتقول روسيا إنها ستكون نقطة انطلاق نحو الاستيلاء على منطقة دونباس المحيطة، وهو من أهم أهداف الحرب.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على مساحات من الأراضي في النصف الثاني من 2022، لكن قواتها باتت في موقف دفاعي على مدى 3 أشهر. وتقول إن المدينة قيمتها الاستراتيجية ليست مرتفعة، لكن الخسائر الضخمة هناك قد تحدد مسار الحرب.

وحث بريجوزين، مرتديا الزي القتالي في مقطع فيديو مصور فوق سطح أحد البنايات، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إصدار الأمر بالانسحاب من باخموت لإنقاذ أرواح جنوده.

وأضاف "حاصرت وحدات مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة فعليا باخموت. بقي طريق واحد فحسب (للخروج)... الحصار في سبيله ليكون محكما".

ثم تحولت الكاميرا لتعرض 3 أسرى أوكرانيين، وهم رجل بلحية رمادية وولدان، يطلبون السماح لهم بالذهاب إلى المنزل. وقدرت رويترز من اللقطات والبنايات الظاهرة فيها أنها التقطت في قرية تبعد نحو 7 كيلومترات إلى الشمال من وسط باخموت.

ويقول كل طرف إنه كبد الآخر خسائر فادحة في باخموت. وأصرت كييف على أن قواتها ما زالت متمسكة بمواقعها هناك مع الإقرار بأن الموقف تدهور على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقال فولوديمير نازارينكو أحد نواب القائد في الحرس الوطني الأوكراني لمحطة إن.في راديو الأوكرانية إن الموقف "حرج" وإن القتال مستمر "بلا انقطاع".

وأردف "لا يكترثون بالخسائر في محاولة الاستيلاء على المدينة بهجومهم. مهمة قواتنا في باخموت هي تكبيد العدو أكبر قدر ممكن من الخسائر. تكلفة كل متر من الأراضي الأوكرانية يكلف مئات الأرواح من صفوف العدو".

وأضاف "نحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الذخيرة. ثمة روس هنا أكثر من الذخيرة التي نملكها للقضاء عليهم".

وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة الأوكرانية في باخموت روبرت بروفدي في مقطع فيديو نشره على وسائل للتواصل الاجتماعي إن وحدته تلقت أوامر من الجيش بالانسحاب على الفور من المدينة. وأشار إلى أنهم يقاتلون هناك منذ 110 أيام ولم يذكر سببا لأمر الانسحاب.