الأردن يدين التصريحات التحريضية لوزير إسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصريحات التحريضية التي أطلقها أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرةٍ، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعاد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، معيداً التأكيد على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد الناطق الرسمي على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدماً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وقالت الولايات المتحدة إن دعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لمحو” بلدة حوارة الفلسطينية “ترقى إلى مستوى التحريض على العنف” وحثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنصل من تصريحات شريكه الكبير في الائتلاف، وهو العضو الأحدث في حكومته الذي يدخل في صدام معه واشنطن.

وتشهد الضفة الغربية مداهمات من جانب القوات الإسرائيلية بحثا عما تصفهم بمطلوبين ، تتخللها اشتباكات مع الفلسطينيين .

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 67 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري .