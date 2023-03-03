محافظ الوادي الجديد: إنشاء دار مناسبات ملحقة بمسجد الشيخ صبيح بمنطقة السبط بالخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنشاء دار مناسبات ملحق بمسجد الشيخ صبيح بمنطقة السبط بالخارجة، بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، وإستكمال إنارة الطريق الواصل بين منطقتي الشيخ صبيح وحي المحابس، وتكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة إجراء قرعة الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن الأولى بالرعاية.



جاء ذلك خلال لقاءه مع جموع المواطنين من أهالي منطقة الشيخ صبيح عقب أداء صلاة ظهر الجمعة.



وأكد على سرعة الإنتهاء من إنشاء مدرسة السبط البحري الجديدة لخدمة أهالي الحي، والموافقة على فتح طريق يربط بين منطقة السبط وشارع بورسعيد لتيسير حركة المواطنين، وذلك في حال موافقة الأهالي وأصحاب المزارع بخط سير الطريق المقترح، ودراسة إنشاء مركز شباب بالحي حال توفير أرض لإقامته بالتنسيق مع الأهالي، لعدم وجود أراضي فضاء تابعة للدولة بالمنطقة.