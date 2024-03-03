قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة، دليل على ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن أساسيات الحياة في غزة غير موجودة، سواء كان طحينا أو مياه شرب نظيفة، وهذا أمر يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وذكر أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف المدنيين وتتضمن عرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها.

ولفت إلى منع الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإغاثية من ممارسة دورها في قطاع غزة بكل حرية.

وأشار إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي يوميًا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، حيث تم توثيق عمليات دهس نفذتها الدبابات الإسرائيلية بشكل متعمد بحق عشرات الفلسطينيين، مؤكدًا أن عمليات الدهس تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.