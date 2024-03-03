 باكستان: مقتل 3 إرهابيين وإصابة 4 خلال عملية أمنية في خيبر بختونخوا - بوابة الشروق
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باكستان: مقتل 3 إرهابيين وإصابة 4 خلال عملية أمنية في خيبر بختونخوا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 12:35 ص

قتلت قوات الأمن الباكستانية اليوم السبت ثلاثة "إرهابيين" وسط تبادل مكثف لإطلاق النار بينما أصيب أربعة منهم خلال عملية قائمة على معلومات استخباراتية أجريت في منطقة كرك بإقليم خيبر بختونخوا.

وخلال تنفيذ العملية، جرى تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الجيش والإرهابيين، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش.

وأضاف أنه تم أيضا استعادة أسلحة وذخائر ومتفجرات من "الإرهابيين" الذين قتلوا والذين ظلوا يشاركون بنشاط في العديد من "الأنشطة الإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون وكذلك المدنيين الأبرياء".

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