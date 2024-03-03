الحكومة البريطانية تسعى لمنع دعاة الكراهية من دخول البلاد

تعتزم حكومة المملكة المتحدة منع دعاة الكراهية من دخول البلاد، في أعقاب خطاب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي يحذر فيه من تصاعد التطرف.

وذكرت تقارير أن الخطط الجديدة ستشهد إضافة متطرفين، تم تحديد هوياتهم إلى قوائم التحذير من منحهم تأشيرات ورفض دخولهم إلى المملكة المتحدة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

ومن المعروف أن الوزراء يعتقدون أن بإمكانهم استخدام صلاحياتهم بشكل أكبر ، لمنع الأشخاص من دخول المملكة المتحدة، إذا تم اعتبارهم أنهم "لا يخدمون الصالح العام".

وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن وزارة الداخلية البريطانية تتطلع أيضا لقمع المنظمات "اليسارية المتطرفة المناهضة للديمقراطية".

تأتي تلك التحركات في أعقاب خطاب سوناك في "داونينج ستريت"، الذي حذر فيه من أنه يتم استهداف الديمقراطية، من قبل متطرفين، وهناك "قوى هنا في الداخل تحاول تمزيقنا".