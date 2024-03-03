مسئول سعودي: المملكة حريصة على تعزيز التعاون العربي والإسلامي

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أحمد الخليفي، أن المملكة تحرص عبر سياستها الثابتة والمستمرة، ورؤيتها التنموية الطموحة، على تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة، والنهوض بها في مواجهة التحديات.

وأضاف الخليفي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي (الثالث) لشبكة المنافسة العربية، بالرياض اليوم الأحد" أن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير كافة الممكنات له، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث يعد إنفاذ نظام المنافسة بفاعلية إحدى الأدوات المهمة في تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن "الهيئة العامة للمنافسة تعمل على مكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتذليل العقبات أمام دخول المنشآت للأسواق وتسهيل ممارسة الأعمال ودراسة هياكل الأسواق لتقديم التوصيات المعززة للمنافسة".

كما لفت إلى أن تعزيز العمل العربي المشترك من خلال أعمال شبكة المنافسة العربية، سيكون له أثر إيجابي في تعزيز رفاهية المواطن العربي عبر تحسين تنافسية الأسعار ورفع جودة ووفرة السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار.

وتوقع الخليفي لشبكة المنافسة العربية أن تكون منصة رائدة تسهم بتجاربها وخبراتها على رفع كفاءة سلطات المنافسة بالدول العربية لتحسين أداء الأسواق والمساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي في منطقتنا العربية.