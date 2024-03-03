سفينة تابعة لمنظمة إس أو إس هيومانيتي الألمانية تنقذ 77 مهاجرا في عرض المتوسط

قام طاقم سفينة الإنقاذ الألمانية "هيومانيتي1" بإنقاذ 77 مهاجرا كانوا على متن قوارب في عرض البحر المتوسط.



وأعلنت جمعية "إس أو إس هيومانيتي" الإغاثية المالكة للسفينة، في مقرها في العاصمة الألمانية برلين في وقت متأخر مساء أمس السبت عن وجود العديد من القُصَّر بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.



وذكرت الجمعية أن عملية الإنقاذ تعرضت لتدخلات خطيرة وتهديدات من قبل خفر السواحل الليبية، مشيرة إلى أن السفينة "هيومانيتي1" في طريقها الآن نحو ميناء مدينة باري الواقعة في جنوب إيطاليا لإنزال هؤلاء الأشخاص إلى البر.



وحسب معلومات "إس أو إس هيومانيتي"، قامت طائرة استطلاع مدنية بإبلاغ السفينة عن وجود ثلاثة قوارب تواجه أزمة في عرض البحر. وقالت الجمعية إن خفر السواحل الليبية وصلت إلى مكان الحادث أثناء محاولة نقل الأشخاص على متن قوارب الإنقاذ السريعة، وأشارت الجمعية إلى حدوث إطلاق نار الأمر الذي أدى إلى وقوع أحداث فوضوية في تلك الأثناء حيث قفز أشخاص إلى الماء ويُعْتَقَد أن شخصا واحدا غرق.



ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من جهة مستقلة.



وأعربت الجمعية عن صدمتها بعد الحادث وأنها أبلغت جميع السلطات المعنية بما حدث، وقالت في بيان إن "تهديد أعضاء طاقم سفن الإنقاذ وتعريض حياة الأشخاص المحتاجين للحماية للخطر، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".