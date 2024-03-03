مستشار رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل العثور على تابوت حجري أسفل مكان بناء المستشفى

كشف الدكتور محمد سعيد، مستشار رئيس جامعة بنها، تفاصيل العثور على تابوت حجري وقطع أثرية بمكان بناء المستشفى الجامعي الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، إن المرحلة الأولى للبناء تضمنت هدم المنشآت، مشيرًا إلى أن الثانية بناء المنشأ الخرساني لعدد 2 بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة.

وأشار إلى أن الأطقم العاملة اكتشفت أثناء الحفر لبناء حوائط ساندة بعمق 30 مترًا وجود كتلة حجرية، موضحًا أن وزارة الآثار تعاونت مع الجامعة وأجرت زيارات متعددة للموقع.

وذكر أنهم «اكتشفوا تابوتًا من الحجر الرملي (الكوارتز) عمره 2684 سنة»، لافتًا إلى نقله إلى مكان آخر آمن تحت إشراف وزارة الآثار.

وأكد أن عملية الحفر تمت باستخدام مجسات وأدوات خفيفة جدًا، معقبًا: «الحفر كان بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا، هذا تاريخ يجب أن نحافظ عليه، في الأول وفي الآخر نحن شركاء في الوطن وحريصون على إتمام الأمور بنجاح».

ونقلت الأجهزة المعنية والتابعة لوزارة السياحة والآثار، التابوت الحجري والغطاء وقطع أثرية أخرى عثر عليها أثناء أعمال حفائر الإنقاذ بموقع أرض تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، وذلك إلى منطقة تابعة للوزارة بمدينة بنها في محافظة القليوبية بواسطة مختصي المجلس الأعلى للآثار.

واستخرج التابوت الأثري والذي يعود للملك بسماتيك الأول، بعدما تم اكتشافه خلال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع وهي حوائط خرسانية لمنع التسرب بكل المستشفى.

وجرى استخراج التابوت بواسطة متخصصين من المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير، بأحدث الطرق العلمية الحديثة، المتعارف عليها دوليًا، إذ نجح الفريق المتخصص في استخراج التابوت والذي يزن 62 طنا، ويبلغ وزنه 35 طنا، فيما يزن الغطاء 27 طنا.