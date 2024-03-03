رئيس جهاز دمياط الجديدة: افتتاح مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية قريبا

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع أعمال تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية، والذي يشمل: المبنى والتراسات المفتوحة والكافيتريا، والمنطقة الخضراء المحددة والخاصة بالمطعم، وذلك بمساحة (٧٠٠٠ م٢)، مع تطوير المناطق حول مدخل المطعم وتوفير ساحات انتظار المركبات استعدادا لبدء التشغيل قريبا.

وأشار رئيس الجهاز إلى انتهاء المشروع وافتتاحه قريبا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بالمدن الجديدة، للحفاظ على المكتسبات والنهضة التنموية التي تشهدها المدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز حسن استغلال جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة منها والتى تمثل نقله نوعية في تقديم جودة الخدمات والتنمية المستدامة بمدينة دمياط الجديدة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد خلف الله، يرافقه المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وسير العمل بالمركز.

وأكد رئيس الجهاز أهمية السرعة والدقة في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمة المقدمة، وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها للبيانات كافة، والتعامل من خلال المركز التكنولوجي بطريقة تحويل وميكنة جميع الخدمات، وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ليلقى أثره لدى المواطنين من حسن انتظام العمل، وسرعة إنهاء الخدمات المقدمة.

كما تفقد رئيس الجهاز، الإدارة العقارية، موجهاً بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالمواطنين، والعمل على الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد رئيس الجهاز، إدارة المرافق وإيرادات المياه بالمركز، مؤكدا تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة، والالتزام التام بتحصيل إيرادات المياه استكمالا للمجهودات والإجراءات التي من شأنها استرداد حق الدولة.

وفي ذات السياق، مر المهندس محمد خلف الله، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، د على عناصر إدارة الأمن بالجهاز، ضمن مراحل تطوير الأداء لإدارات الجهاز المختلفة، وتنمية مهارات الموارد البشرية طبقا ًلطبيعة ومتطلبات العمل، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المعدات والمركبات بإدارة الأمن.