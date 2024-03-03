حددت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 18 مايو للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمة لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين بان أمد الجماعة بان وفر للجماع موضوع لاتهام الأموال والأسلحة وذخيرة ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخيرة انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صومائيل بالمنيا، واعداو لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا في قتل 27 مواطنا آخرين واعداو لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وتنفيذًا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا خافتين مملوكين للغير.