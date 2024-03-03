تقرير: السفارة الإسرائيلية في واشنطن تتلقى تعليمات بعدم تسهيل زيارة جانتس إلى أمريكا

تلقت السفارة الإسرائيلية في واشنطن تعليمات بعدم تسهيل زيارة بيني جانتس، الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة، بعد عدم الحصول على إذن من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طبقا لما ذكرته هيئة البث العامة.

بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي، لدى أمريكا، مايكل هرتسوج في الزيارة، طبقا لما ذكرته التقارير، بدون توضيح مصدر الأمر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتردد أن نتنياهو غضب من قرار جانتس، للسفر لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار بدون موافقته.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" /واي نت/ أن مصدرا مقربا من نتنياهو قال إن رئيس الوزراء "أوضح للوزير جانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وقال المصدر إن الزيارة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية، التي "تتطلب من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء بما في ذلك الموافقة على خطة السفر".