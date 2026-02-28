حكومة دبي تنبه إلى تداول مقاطع وصور قديمة لحرائق سابقة في المدينة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إنه يتم تداول مقاطع وصور قديمة لحرائق سابقة في دبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أنها غير صحيحة ومضللة.

وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس: «نهيب بالجمهور ووسائل الإعلام تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر لما لذلك من تأثير مباشر على أمن المجتمع واستقراره».

وتابع: «نؤكد أن نشر أو إعادة نشر مثل هذه المواد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة».



وبثت وسائل إعلام، على مدى الساعات الماضية، الكثير من مقاطع الفيديو، التي أظهرت ما قالت إنها حرائق في دبي وأرجعتها إلى سقوط صواريخ ومسيرات إيرانية ضمن جولة التصعيد في المنطقة.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.