الكويت: استمرار حركة الملاحة البحرية لدخول ومغادرة السفن في الموانئ التجارية بصورة طبيعية

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، استمرار حركة الملاحة البحرية لدخول ومغادرة السفن في الموانئ التجارية بصورة طبيعية في البلاد، فضلا عن استمرار عمليات مناولة وتسليم البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وقالت المؤسسة، اليوم السبت، إن اللجنة الدائمة لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات في المؤسسة، في حالة انعقاد دائم في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وهناك تواصل وتنسيق مع الجهات الأمنية، والإدارة العامة للجمارك، والجهات ذات العلاقة، لضمان استمرار سلاسل الإمداد والتوريدات عبر الموانئ التجارية التابعة للمؤسسة.