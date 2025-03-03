طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

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أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قائمة فريقه التي ستواجه فريق سموحة.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد ايمن، مؤمن شريف، مصطفى ابراهيم، عبدالله بكري

خط الوسط: كريم الديب، عبدالغني محمد، مورو ساليفو، احمد الشيمي، سمير فكري، إسلام مرزوق، محمد فارس، إسلام سمير، عمر الوحش

خط الهجوم: شكري نجيب، فادي فريد، يوسف أسامه نبيه، ادهم علاء، ايمانويل ابيه، عبدالله دياباتيه.