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أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الاثنين، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في فبراير الماضي، مما يدعم احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مجددا.

وقال "يوروستات"، إن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع إلى 2.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقارنة بـ 2.5% في يناير الماضي، حيث تراجع معدل التضخم في أسعار الطاقة.

ويشير تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أن البنك المركزي الأوروبي يحقق نجاحا في معركته لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يسمح له بالتركيز على دعم النمو الضعيف.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس تحديد أسعار الفائدة في البنك بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.5% الخميس المقبل.

وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع.

وكان المحللون قد توقعوا بالفعل خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل، لكن تراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار الخفض.