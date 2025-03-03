محافظ الوادي الجديد: توقيع بروتوكول لتوفير الكوادر الطبية في جميع التخصصات

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومستشفى الخارجة التخصصي لتوفير الكوادر الطبية في جميع التخصصات، بما يخدم المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين في مسجد العبور بحي المشارع بمركز الخارجة، وسط جموع المصلين، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وعددٍ من القيادات التنفيذية.

وأوضح الزملوط أنه تم تفعيل وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" بالمخابز، إلى جانب تكثيف جهود طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. كما تم تكليف مديرية الري بتخصيص مكتب لخدمات المواطنين داخل المدينة، تيسيرًا عليهم.

وأضاف المحافظ أنه تم رصف حي المشارع وطريق غالي بالإنترلوك، وفقًا لخطة رصف أحياء الخارجة القديمة، بالإضافة إلى إعداد لجنة لمعاينة الطريق الواقع بين أراضي المزارعين بمنطقة بليدة، لحل النزاع القائم.