الشرطة الألمانية تعلن إغلاق وسط مدينة مانهايم في مواجهة حالة خطر قاتل

أعلنت الشرطة الألمانية إغلاق وسط مدينة مانهايم في مواجهة «حالة خطرٍ قاتل»، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «فرانس برس» في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخص واحد على الأقل، بعدما دهست سيارة حشدًا من الأشخاص في مدينة مانهايم الألمانية.

ونقلت عن شهود عيان، من بينهم مراسل وكالة الأنباء الألمانية، أنهم «رأوا جثة يتم نقلها على عجلات مغطاة بغطاء»، فيما لم تؤكد السلطات بعد سقوط أي ضحايا.

وقبل قليل، أفادت صحيفة «مانهايمر مورجن» الألمانية، بأن سيارة دهست حشداً من الأشخاص في مدينة مانهايم غرب ألمانيا، وفقاً لشهود عيان.

من جهتها، أكدت الشرطة المحلية أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة وسط المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

وبحسب موقع «يورونيوز عربي»، جاء الحادث في وقت تشهد فيه عدة مدن ألمانية، بما في ذلك منطقة راينلاند، تجمعات حاشدة بمناسبة مسيرات الكرنفال السنوية.



