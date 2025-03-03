بعد موسم حافل بالإطلالات الداكنة، قلبت سيلينا جوميز الموازين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 بإطلالة استثنائية تألقت فيها بالفخامة والرقي، حيث اختارت فستانا مكشوف الأكتاف مرصعا بأكثر من 16 ألف قطعة كريستالية، تم تثبيتها يدويا بعناية فائقة من قبل 12 حرفيا محترفا.

لم يكن التصميم مبهرا فقط بتفاصيله الراقية، بل أضفى فريق دار الأزياء المصمم لهذا الفستان، Ralph Lauren، لمسة إبداعية فريدة عبر تلوين قطرات الزجاج بتقنية «الإيربراش»، ما منح الفستان تدرجا ورديا ساحرا زاد من نعومته وجاذبيته.

وأكملت جوميز إطلالتها المذهلة بإكسسوارات ماسية براقة، شملت قلادة طوق مزينة بحجر ماسي متدلي، وأقراط ماسية متألقة، إلى جانب مجموعة من الخواتم الفاخرة التي أضافت لمسة من الفخامة والرقي إلى حضورها على السجادة الحمراء.

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، منذ قليل وسط أجواء مشتعلة ومنافسة شديدة، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة من كبريات دور الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.