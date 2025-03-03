 ميلان يجدد تعاقده مع ريندرز حتى 2030 - بوابة الشروق
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ميلان يجدد تعاقده مع ريندرز حتى 2030

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 9:24 م

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تمديد تعاقده مع لاعبه الهولندي تيجاني ريندرز، حتى عام 2030، ليصدم الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد تيجاني ريندرز مع ميلان في عام 2028، قبل أن يقوم الروسونيري بتمديد تعاقده حتى 2030.

وكتب نادي ميلان عبر منصة «إكس»: «المزيد من سحر تيجاني راينديرز قادم».

وأوضح النادي أن مدة تمديد تعاقده مع ريندر جاءت حتى عام 2030، أي لمدة 5 مواسم.

يأتي ذلك بعد اهتمام ناديي برشلونة ومانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب، بعد تألقه اللافت رفقة الروسونيري، حيث سجل خلال الموسم الجاري، 12 هدفًا وصنع 3 في 40 مباراة شارك فيها اللاعب، بمختلف المسابقات.


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