

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "كامل العدد ++" عودة "ليلى" من السفر لتفاجأ بوجود شقيقة غير معروفة لزوجها "أحمد"، كما تكتشف أن طليقها لم يسافر مع ابنهما "شريف" بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى.

وتتصاعد الأحداث عندما تعلم "أمينة" بدخول والدها المستشفى، فتتشاجر مع "ليلى" متهمة إياها بسوء الظن الدائم، مما تسبب في توتر علاقتها به وبشقيقها "شريف". في الوقت نفسه، يعود "عادل" (حسين فهمي)، عم "ليلى"، لمساعدة والدها في إدارة مشروعه، مما يشعل خلافًا بينه وبين "فوزية"، بينما تحاول "فوزية" و"فاتن" كشف أسباب خلاف "حياة" مع زوجها "مختار".

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويدور حول "ليلى"، وهي خبيرة في مستحضرات التجميل، وزوجها "أحمد مختار"، جراح التجميل، حيث يعيشان في منزل واحد مع أبنائهما الثمانية، وسط العديد من المواقف والأحداث المتشابكة.

العمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، وأحمد عبدالوهاب، إلى جانب عدد من النجوم الشباب.