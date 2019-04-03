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الناتو: الحوار مع «طالبان» السبيل الوحيد للتوصل لحل سلمي في أفغانستان

بروكسل - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 10:55 ص

أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحوار مع حركة (طالبان) الأفغانية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج -في تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء- "إن التصرف السليم هو التفاوض مع طالبان لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي".

وأضاف أن هناك "صلة وثيقة بين وجودنا العسكري في أفغانستان وبين ما يجري على طاولة المفاوضات لأن الدعم الذي يوفره حلفاء (الناتو) من الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين لقوات الأمن، والجيش الأفغاني يبعث برسالة واضحة إلى طالبان بأنها لن تنتصر في ميدان القتال، ولذلك يجب علينا الجلوس إلى طاولة التفاوض والموافقة على حل سياسي".

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