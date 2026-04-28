تركيا تعلن قريبا عن استراتيجيتها للمواد الخام والمعادن النادرة

-وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار: العناصر الأرضية النادرة تعد حجر الأساس بهذه الاستراتيجية

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن بلاده ستعلن قريبا عن استراتيجيتها بشأن المواد الخام الحيوية، مشيرا إلى أن العناصر الأرضية النادرة تمثل حجز الزاوية بهذه الاستراتيجية.

يأتي ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال منتدى المعادن الحيوية الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مدينة إسطنبول.

وذكر بيرقدار، أن منطقة بيليك أوفا في ولاية أسكي شهير وسط تركيا تعد من أكبر المناجم في العالم من حيث احتياطات المعادن النادرة.

وأوضح أن أكثر من 62% من قدرة توليد الكهرباء المركبة في تركيا تأتي من مصادر متجددة، مشيرا إلى أنه بلاده تهدف إلى زيادة قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 120 جيجاواط بحلول العام 2035.

وأضاف: "نعمل على وضع اللمسات الأخيرة لخارطة الطريق وسنعلن بشكل رسمي قريبا عن استراتيجية تركيا الشاملة للمواد الخام الحيوية". وأردف موضحا: "مشروع العناصر الأرضية النادرة يمثل حجز الزاوية في هذه الاستراتيجية".

يشار إلى أن حكومة أنقرة تسعى جاهدة لأن تكون تركيا من أكبر 5 دول منتجة للمعادن النادرة في العالم.

وتستخدم المعادن النادرة في العديد من المجالات، وتؤدي دورًا حيويًا في قطاعات متعددة، بدءًا من الصناعات الدفاعية مرورًا بأنظمة الطاقة المتجددة، ووصولًا إلى المركبات الكهربائية وتقنيات الاتصالات والفضاء.