طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات مجموعة التتويج، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتأتي القمة في ظل اشتعال المنافسة بعد نتائج الجولة الرابعة، حيث تعرض الأهلي لخسارة ثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، فيما سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام إنبي.

وبناءً على هذه النتائج، يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية مباراة القمة المقبلة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل أهمية اللقاء بين الفريقين ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التتويج بالبطولة.