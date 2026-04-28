سي إن إن: الإدارة الأمريكية تسرع إجراءات ترحيل أطفال مهاجرين محتجزين

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسئولين في الإدارة الأمريكية ومحامين يمثلون ‌الأطفال، أن الإدارة تعمل على تقديم مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بقضايا الهجرة والمتعلقة بترحيل أطفال مهاجرين محتجزين، وذلك بأسابيع ⁠أو حتى أشهر، في محاولة لتسريع الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات اضطروا إلى المثول مرارا أمام المحكمة وتقديم مستجدات بشأن حالة قضيتهم، أحيانا دون مساعدة قانونية، في ‌غضون ⁠أسابيع قليلة.

وقال آندرو نيكسون المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لـ"سي إن إن" إن العديد من الأطفال معرضون لخطر ⁠الاتجار والاستغلال، وجرى تهريب بعضهم عبر الحدود بواسطة عصابات.

وأضاف نيكسون في بيان: "المضي ⁠قدما في القضايا يساعد في تفكيك تلك الشبكات ويضمن ⁠إعادة الأطفال إلى بيئات آمنة في أسرع وقت ممكن".