نائب الرئيس الأمريكي: على تركيا أن تظل شريكا أساسيا لحلف شمال الأطلسي

صعَّد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لهجة التهديد ضد تركيا على خلفية خطط أنقرة لشراء منظومة دفاع صاروخية متقدمة من روسيا في وقت لاحق العام الجاري، وقال إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي حين تسعى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى شراء السلاح من عدو.

وقال بنس في واشنطن قبيل اجتماع وزاري لحلف الأطلسي: "على تركيا أن تختار. هل تريد أن تظل شريكا أساسيا في الحلف العسكري الأكثر نجاحا على مر التاريخ، أو هل تريد أن تخاطر بهذه الشراكة عبر قرارات طائشة تقوض التحالف (الناتو)."

وكان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق اليوم إن بلاده لن تتراجع عن صفقة منظومة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، وقال إن الاتفاق مع موسكو في هذا الشأن "صفقة منتهية".

وجاء حديثا وزير الخارجية التركي ونائب الرئيس الأمريكي في فعاليتين منفصلتين قبل ساعات من انطلاق احتفالات الناتو بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف العسكري في واشنطن.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وبين روسيا، وحذر من أن تطورات الصراع في أوكرانيا تكشف إلى المدى الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الصراعات.

ومن المقرر أن يعقد تشاووش أوغلو لقاء ثنائيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال وجوده في الولايات المتحدة.

وقدمت مجموعة من أربعة نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الاسبوع الماضي لمنع توريد المقاتلة الأمريكية الشبح "إف-35" لتركيا ما لم تتراجع أنقرة عن صفقة المنظومة الصاروخية الروسية.

وأوقفت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق الاسبوع الجاري تسليم مواد متعلقة بالمقاتلة الأمريكية لتركيا، وأعلنت أنها تبحث بدائل في حال إخراج أنقرة من قائمة مشتري الطائرة.

وقال مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية إن تركيا تخاطر بتوقيع عقوبات على أنقرة في حال المضي قدما في صفة شراء المنظومة الروسية، بالإضافة إلى الخروج من برنامج توريد المقاتلة "إف-35".

يشار إلى أن صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية هي أحد أسباب التوتر بين أنقرة وواشنطن، والتي تشمل أيضا استياء تركيا إزاء السياسة الأمريكية في سورية، حيث تحالفت الولايات المتحدة مع مقاتلين أكراد من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة "داعش".