أعربت الفنانة نيلي كريم، عن سعادتها وفخرها بمشاركتها ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، موضحة أن الحفل سيكون على درجة كبيرة من التنظيم والحرفية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، إن الحدث سيبهر الجميع سواء في التنظيم والأزياء، معقبة: «مش هقدر أقول أي حاجة لأن المتعة في المفاجأة والصورة اللي هتشوفها».

وأضافت أن مصر لم تشهد منذ فترة حدثًا بهذه الضخامة، متابعة: «مصر تاريخ ونقدر كل 6 أشهر نعمل احتفاليات تاريخية.. والناس بتحب الثقافة والتاريخ».

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

