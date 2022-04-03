أكرم حسني: أنا شخص متفائل وديكتاتور في القرارات ولا أعترف بالفشل

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على أول حلقات برنامج «اتنين اتنين»، الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو «إنرجي» 92.1، ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان.

وقال أكرم حسني لبرنامج «اتنين اتنين»، إنه لا يعترف بكلمة الفشل، ولكن أي خطوة يعتبرها تجربة ويتعلم منها، واستشهد بتجربة أينشتاين الذي قال إنه جرب حوالي 99 مرة حتى تمكن من تحقيق هدفه.

وأشار أكرم حسني إلى أنه يتعلم من التجربة ويحاول عدم تكرارها مرة أخرى، مؤكدًا أن النجاح لا يسبب مشكلات لصاحبه، ولكن الغرور هو ما يضع صاحبه في أزمة.

واستشهد بالفنان عمرو دياب، قائلا: «قبل كل حفلة بيبقى خايف ومتوتر وكأنه أول مرة يطلع يغني للناس.. مكنش بقى عمرو دياب لو محسش كده».

وتحدث أكرم حسني عن بعض صفاته الشخصية لبرنامج «اتنين اتنين»، موضحًا أنه لا يحب التشاؤم، ودائما يشعر بالفوز وتحقيق النجاح، وضرب مثالا بمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا.

وقال أكرم حسني إنه شاهد المباراة مع الفنان شيكو، وكان يشعر بالفوز لآخر لحظة، لكن بعد الخسارة لامه صديقه على الأمل الذي كان متمكنا منه، معقبًا: «أنا متفائل طول الوقت».

ويرى أن الأفعال دائما أقوى وأبلغ من الأقوال، ولكن في عمله الحديث والكلام عما يقدمه وإظهاره جزء مهم، منوهًا إلى أنه شخص لا يهتم دائما بصحته، ولا ينتبه لأوجاعه ولا يحرص على زيارة الأطباء، وهي من أهم عاداته السيئة.

وعن أمتع لحظات حياته، أكد أنه يكون مستمتعا أثناء تحضيره لأغنية جديدة بكل مراحلها؛ سواء الكتابة أو اللحن أو التوزيع، وأنه مهما كان يشعر بالتعب يكون مستمتعا طوال الوقت، مختتما أنه شخص ديمقراطي دائما في المناقشة حول عمله، لكنه ديكتاتور في القرار.