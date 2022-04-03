وزيرة الدفاع الألمانية تطالب برد أوروبي على جرائم روسيا بحق المدنيين الأوكرانيين



طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت برد سريع من دول الاتحاد الأوروبي على الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية بحق السكان المدنيين الأوكرانيين.



وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد:" يجب أن تكون هناك إجابة، ويجب أن يكون هناك رد فعل، ولا يجب لمثل هذه الجرائم ألا تمر بدون رد".



ورأت لامبرشت أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تتبادل الرأي بأسرع ما يمكن حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وقالت إنها تتوقع أن يتطرق الحديث بعد ذلك إلى واردات الطاقة أيضا.



وأضافت لامبرشت أن ألمانيا ستواصل دراسة توريد الأسلحة المطلوبة.



في الوقت نفسه، رفضت لامبرشت اتهامات بأن هذه الطلبات المتعلقة بالأسلحة ظلت لفترة أطول من اللازم لدى الحكومة الألمانية وقالت " لم يتم ترك هذه الأمور بأي حال من الأحوال" مشيرة إلى أنه سيتم توريد الأسلحة "بدأب وبشكل متواصل".