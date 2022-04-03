الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

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واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة لالتماستهم؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا)، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومى و17 ألف مصدر مميكن.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار القوافل بها، عدا محافظة قنا، بالإضافة إلى الدفع بقافلة جديدة بمحافظتي (دمياط، أسيوط) اعتبارا من السبت 4 أبريل الجاري.

كما تم إيفاد 6 مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.

وتم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية، النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ، لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بقسم حقوق الإنسان لاستقبال ("كبار السن وذوى الهمم") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكل أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.