المحافظون يطيحون برئيسة الوزراء سانا مارين في الانتخابات الفنلندية

أعلن بيتيري أوربو، زعيم حزب التجمع الوطني المحافظ، فوز حزبه في الانتخابات العامة الفنلندية مع فرز 99% من الأصوات اليوم الأحد.

وحصل حزب أوربو على 48 تفويضا من أصل 200 تفويض.

وقال وزير المالية السابق لأنصار الحزب المبتهجين في هلسنكي في وقت متأخر من ليل الأحد: "أتعلمون ماذا؟ كان هذا انتصارا عظيما".

وذكر : "بهذه النتيجة، بدأنا في بناء حكومة جديدة لفنلندا".

ويأتي الحزب اليميني الشعبوي "الفنلنديون" في المرتبة الثانية بحصوله على 46 تفويضا، في حين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين لديه 43 تفويضا فقط. وهكذا فقدت مارين وظيفتها.

وعندما أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، بدا السباق الانتخابي محتدما وكان المحافظون والديمقراطيون الاشتراكيون متقاربين، بينما كان حزب "الفنلنديين" اليميني متأخرا قليلا أيضا.

كما أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات لم تشر إلى فائز واضح.

وبالنسبة للأغلبية في البرلمان المؤلف من 200 مقعد، من المرجح أن يحتاج الفائز في التصويت إلى دعم أحد الأحزاب الرئيسية الأخرى، فضلا عن واحد على الأقل من الأحزاب المتوسطة والصغيرة. ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات وقتا أطول بعد تصويت اليوم الأحد.

ولم يستبعد أوربو، على عكس مارين، العمل مع حزب الفنلنديين اليميني الشعبوي.